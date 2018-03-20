Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Северный удар по СПГ США: РФ распечатывает стратегическую кубышку
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом
Жириновский заявил, что прошедшие выборы могут стать последними
Брижит Макрон вышла в свет в мини-платье с кожаным поясом
Путин высказался о деле Скрипаля В Великобритании было совершено покушение на экс-разведчика Серея Скрипаля и его дочь
Попытки поставить РФ на место привели США к краху — профессор США
В семье Скрипаля назвали свою версию отравления
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
В Сеть попали снимки невесты принца Гарри без одежды – СМИ
Немецкие СМИ предсказали что ждёт РФ после выборов
Бывший муж Анфисы Чеховой зарабатывает на жизнь стриптизом
Мария Погребняк сама себе делает «уколы красоты»
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
Перемены на кухне помогут похудеть
Дом из «Криминального чтива» выставлен на продажу
В киевской многоэтажке из вентиляции достали енота
Фоторепортажи
10Сакура в цвету
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
04:30 (мск), источник: Восток Медиа

«СКА-Хабаровск» завершит сезон матчем с «Зенитом»

Российская футбольная Премьер-лига опубликовала даты и время начала матчей 24−30 туров чемпионата страны. Согласно этим данным, команда «СКА-Хабаровск» проведёт заключительный матч 13 мая на выезде. Соперником «армейцев» станет «Зенит» из Санкт-Петербурга, поединком с которым дальневосточники открывали сезон.

Хабаровчанам осталось провести семь матчей, три из которых пройдут в Хабаровске. «Армейцам» на своём поле предстоит встретиться с пермским «Амкаром», столичным «Динамо» и «Краснодаром». Все матчи начнутся в 18:00 по местному времени.

Все встречи 30-го — заключительного тура пройдут в одно время — в 14:00 по московскому времени.

РИА «Восток-Медиа» писало, что с «Зенитом» хабаровчане встречались в первом туре РФПЛ. Встреча, прошедшая на стадионе имени Ленина, завершилась победой «бело-голубых» со счётом 2:0. Сейчас команда из Санкт-Петербурга располагается на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, а «армейцы» прочно обосновались на последней — 16-й строчке. В их запасе после 23 проведённых игр всего 12 очков, серия поражений в официальных матчах достигла десяти.

Агентство сообщало, что в последней встрече СКА на своём поле проиграл «Уралу» со счётом 0:3.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Приморский депутат вступился за Павла Грудинина
Явка избирателей в Хабаровском крае не стала рекордной
Россия помешала Совбезу ООН обсудить права человека в Сирии
Макаревич не намерен извиняться за слова о "злобных" россиянах
Bloomberg: власти Германии ищут замену российскому газу
В Верховной Раде покажут «шокирующее» видео с участием Савченко
В США мальчик застрелил сестру из-за игры
Американец выиграл 19 миллионов долларов и пошел грабить банки
Белый дом: Трамп не планирует звонить Путину по поводу выборов
Спорт
Со сборной Бразилии тренировались игроки «Спартака» В сборную Бразилии вызван Луис Адриано? Нет, Тите пригласил других игроков «Спартака»!
Авто
Немцы сделали очень быструю «Волгу» ГАЗ-21 (и теперь продают) Немецкая компания eTower GmbH, которая находится неподалёку от Ганновера, выставила на продажу необычную «Волгу»
Hi-Tech
Взрывной интернет: в России разработали новый материал для сверхскоростной передачи данных Карбид кремния поможет квантовым линиям связи.
Кино
Госпитализирован актер Федор Добронравов Александр Ширвиндт рассказал подробности о состоянии артиста
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
У петербуржцев из кранов потек бензин
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Бьюти-средства, которые изменили нашу сексуальную жизнь раз и навсегда Если у тебя есть время (ну хотя бы минут 15), то предлагаем вытащить на свет эти средства из косметички, чтобы настроить себя и его на более романтичный или дерзкий лад
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь