«СКА-Хабаровск» завершит сезон матчем с «Зенитом»

Хабаровчанам осталось провести семь матчей, три из которых пройдут в Хабаровске. «Армейцам» на своём поле предстоит встретиться с пермским «Амкаром», столичным «Динамо» и «Краснодаром». Все матчи начнутся в 18:00 по местному времени.

Все встречи 30-го — заключительного тура пройдут в одно время — в 14:00 по московскому времени.

РИА «Восток-Медиа» писало, что с «Зенитом» хабаровчане встречались в первом туре РФПЛ. Встреча, прошедшая на стадионе имени Ленина, завершилась победой «бело-голубых» со счётом 2:0. Сейчас команда из Санкт-Петербурга располагается на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, а «армейцы» прочно обосновались на последней — 16-й строчке. В их запасе после 23 проведённых игр всего 12 очков, серия поражений в официальных матчах достигла десяти.