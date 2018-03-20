«СКА-Хабаровск» завершит сезон матчем с «Зенитом»
Российская футбольная
Российская футбольная
Хабаровчанам осталось провести семь матчей, три из которых пройдут в Хабаровске. «Армейцам» на своём поле предстоит встретиться с пермским «Амкаром», столичным «Динамо» и «Краснодаром». Все матчи начнутся в 18:00 по местному времени.
Все встречи 30-го — заключительного тура пройдут в одно время — в 14:00 по московскому времени.
РИА «Восток-Медиа» писало, что с «Зенитом» хабаровчане встречались в первом туре РФПЛ. Встреча, прошедшая на стадионе имени Ленина, завершилась победой «бело-голубых» со счётом 2:0. Сейчас команда из
Агентство сообщало, что в последней встрече СКА на своём поле проиграл «Уралу» со счётом 0:3.
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