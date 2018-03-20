СМИ: Дональд Трамп-младший изменял жене с певицей
Сын президента США Дональд
Сын президента США Дональд
Отмечается, что речь идет о 2011−2012 годах. В это время Ванесса Трамп была беременна третьим ребенком. По информации источников издания,
«Он сказал ей, что его брак уже расторгнут», — добавил один из источников.
Ранее стало известно, что
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