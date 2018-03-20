На Обском море появились трещины

Источник: Влад КОМЯКОВ

Рыбаки на льду Оби и водохранилища вызывают смешанные чувства, когда на дорогах лужи. Мы спросили специалистов из управления МЧС, не пора ли сматывать снасти и пересаживаться на берег…

— Почти все реки в области еще промерзшие, и толщина льда составляет порядка 37 сантиметров. На водохранилище толщина гораздо больше — 70 сантиметров. Это достаточно прочный слой, однако там есть другая опасность — трещины, или по-другому, торосы. Они образовались из-за сброса воды из водохранилища в связи с подготовкой к приему паводковых вод. Трещины образуются между льдом, который остается на берегу и тем, что остался на воде. Но несмотря на трещины рыбачить на водохранилище можно, главное — учитывать ситуацию, не бегать, смотреть, куда идешь, — объясняет начальник отдела безопасности людей на водных объектах управления МЧС по Новосибирской области Юрий Карпов.

В это же время на реке Оби находиться запрещено. Все дело в полынье, которая растянулась от плотины до самого Красного Яра. Лед у берегов тонкий и подмытый, азартного рыбака может легко унести течением под лед.