На Обском море появились трещины
Но запрета на рыбалку пока нет. Толщина льда достигает 70 сантиметров — это достаточно крепкий слой, способный удержать человека с удочкой.
Но запрета на рыбалку пока нет. Толщина льда достигает 70 сантиметров — это достаточно крепкий слой, способный удержать человека с удочкой.
Рыбаки на льду Оби и водохранилища вызывают смешанные чувства, когда на дорогах лужи. Мы спросили специалистов из управления МЧС, не пора ли сматывать снасти и пересаживаться на берег…
— Почти все реки в области еще промерзшие, и толщина льда составляет порядка 37 сантиметров. На водохранилище толщина гораздо больше — 70 сантиметров. Это достаточно прочный слой, однако там есть другая опасность — трещины, или
В это же время на реке Оби находиться запрещено. Все дело в полынье, которая растянулась от плотины до самого Красного Яра. Лед у берегов тонкий и подмытый, азартного рыбака может легко унести течением под лед.
Прогнозы спасатели пока делать не торопятся, март и апрель — месяцы непредсказуемые, а вдруг случится резкое потепление или похолодание? Однако если взять настоящий температурный фон за основу на последующее время, то ледоход на реках области возможен будет уже в первую декаду апреля. На водохранилище эти рамки чуть шире — середина или конец апреля.
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