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05:46 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Циклон продлил горнолыжный сезон в Хабаровском крае

На «Холдоми» выпало рекордное количество снега.

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Обрушившийся в воскресенье на южные и центральные районы Хабаровского края снегопад, позволил продлить горнолыжный сезон на «Холдоми», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Горнолыжные трассы укрыло рекордным для этого года количеством снега.

 — Такого снега не было даже в прошлом сезоне, — сообщила корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» директор по развитию ГЛК «Холдоми» Галина Тиховская-Нечаева. — По трассам уже прошли ратраки — они в идеальном состоянии. По будням теперь работают оба подъемника, и бугельный, и кресельный. На выходных по-прежнему функционирует сноупарк: специальный подъемник, аэроподушка, перила.

Как правило, горнолыжный сезон на «Холдоми» заканчивается в конце марта. Выпавший снег гарантировано позволит райдерам кататься всю первую неделю апреля. А если снова выпадут обильные осадки — ещё дольше.

Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», после крупномасштабной реконструкции горнолыжный курорт «Холодоми» сможет открывать катальный сезон до первого снега и закрывать его в мае. Такая возможность появится после запуска системы искусственного оснежения склонов. Она уже смонтирована. По плану, заработают снегогенераторы осенью текущего года.

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