Циклон продлил горнолыжный сезон в Хабаровском крае
На «Холдоми» выпало рекордное количество снега.
На «Холдоми» выпало рекордное количество снега.
Обрушившийся в воскресенье на южные и центральные районы Хабаровского края снегопад, позволил продлить горнолыжный сезон на «Холдоми», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Горнолыжные трассы укрыло рекордным для этого года количеством снега.
— Такого снега не было даже в прошлом сезоне, — сообщила корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» директор по развитию ГЛК «Холдоми» Галина
Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», после крупномасштабной реконструкции горнолыжный курорт «Холодоми» сможет открывать катальный сезон до первого снега и закрывать его в мае. Такая возможность появится после запуска системы искусственного оснежения склонов. Она уже смонтирована. По плану, заработают снегогенераторы осенью текущего года.
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