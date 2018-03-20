Циклон продлил горнолыжный сезон в Хабаровском крае

Обрушившийся в воскресенье на южные и центральные районы Хабаровского края снегопад, позволил продлить горнолыжный сезон на «Холдоми», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Горнолыжные трассы укрыло рекордным для этого года количеством снега.

— Такого снега не было даже в прошлом сезоне, — сообщила корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» директор по развитию ГЛК «Холдоми» Галина Тиховская-Нечаева. — По трассам уже прошли ратраки — они в идеальном состоянии. По будням теперь работают оба подъемника, и бугельный, и кресельный. На выходных по-прежнему функционирует сноупарк: специальный подъемник, аэроподушка, перила.

Как правило, горнолыжный сезон на «Холдоми» заканчивается в конце марта. Выпавший снег гарантировано позволит райдерам кататься всю первую неделю апреля. А если снова выпадут обильные осадки — ещё дольше.