Реклама с сексапильной медсестрой насторожила ФАС Хабаровска
Ведомство проводит опрос общественного мнения по поводу баннера.
Ведомство проводит опрос общественного мнения по поводу баннера.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю разместило на собственном сайте опрос по поводу баннера, установленного на одной из улиц в центре столицы Дальнего Востока. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в ведомстве посчитали, что картинка может содержать оскорбительные или непристойные образы в отношении медицинских работников или женского пола.
Напомним, что ФАС регулярно проводит подобные опросы и их результаты учитываются при вынесении решения о соответствии тех или иных методов рекламщиков требованиям действующего законодательства. — Если большинство граждан решит, что в рекламе используются непристойные образы и выражения, то ФАС примет меры административного воздействия к владельцу, — отмечают в ведомстве. Штраф может быть выписан и за то, что текст и изображение в совокупности носят порнографический характер, а рекламный объект находится в зоне свободного доступа для детей.
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