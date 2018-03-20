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05:48 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Реклама с сексапильной медсестрой насторожила ФАС Хабаровска

Ведомство проводит опрос общественного мнения по поводу баннера.

Источник: Хабаровский край сегодня

Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю разместило на собственном сайте опрос по поводу баннера, установленного на одной из улиц в центре столицы Дальнего Востока. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в ведомстве посчитали, что картинка может содержать оскорбительные или непристойные образы в отношении медицинских работников или женского пола.

Напомним, что ФАС регулярно проводит подобные опросы и их результаты учитываются при вынесении решения о соответствии тех или иных методов рекламщиков требованиям действующего законодательства. — Если большинство граждан решит, что в рекламе используются непристойные образы и выражения, то ФАС примет меры административного воздействия к владельцу, — отмечают в ведомстве. Штраф может быть выписан и за то, что текст и изображение в совокупности носят порнографический характер, а рекламный объект находится в зоне свободного доступа для детей.

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