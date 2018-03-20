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05:38 (мск), источник: ДЕЙТА

Дачникам Владивостока станет хорошо уже с 24 марта

Движение автобусов по «дачным» маршрутам в крае возобновится уже в предстоящие выходные — 24 марта. Автобусы будут ходить с площадей Семёновская, Луговая, Окатовая и от бухты Тихая до 10-го километра, сообщили DEITA. RU в краевой администрации.

Источник: ДЕЙТА

С субботы, 24 марта, по выходным начнёт ходить автобус № 105/1 по маршруту пл. Семёновская — 10-й километр. Он пойдёт 24—25 марта, 31 марта-1 апреля, а с 7 апреля — ежедневно. Время отправления с пл. Семёновская — в 06:10, 10:20 и 14:50. Отправление с 10-го километра — в 08:00, 12:40 и 17:20.

Автобус по маршруту № 105/3 пл. Семёновская — 10-й километр начнёт ходить с 20 апреля по пятницам субботам и воскресеньям. Время отправления с пл. Семёновская — в 09:00, 13:20 и 17:40. Отправление с 10-го километра — в 11:20, 15:30 и 19:40.

Маршрут № 103 пл. Луговая — 10-й километр начнёт ходить 31 марта и 1 апреля, а с 7 апреля ежедневно. Время отправления с пл. Луговая — в 06:30, 11:15 и 16:00. Отправление с 10-го километра — в 08:30, 13:30 и 18:20.

Маршрут № 104 бухта Тихая — 10-й километр пойдёт 24—25 марта, 31 марта-1 апреля, а с 7 апреля — ежедневно. Время отправления с б. Тихая — в 07:25, 13:40. Отправление с 10-го километра — в 09:55, 16:30.

Автобус по маршруту № 108 площадь Окатовая — 10-й километр начнёт ежедневно ходить с 1 мая. Время отправления с пл. Окатовая — в 08:00 и 15:00. Отправление с 10-го километра — в 10:30 и 17:50.

В департаменте подчеркнули: стоимость проезда в «дачных» автобусах, по сравнению с прошлым годом, не повысится. Единый проездной билет на все маршруты вводится с 7 апреля. Его стоимость составит 1750 рублей.

Михаил Грач.

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