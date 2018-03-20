Врио губернатора встретился с новым президентом омского «Авангарда»

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Накануне, 19 марта, состоялась рабочая встреча врио губернатора Омской области Александра Буркова с председателем совета директоров ХК «Авангард» и новым президентом клуба Максимом Сушинским.

В субботу, 17 марта, согласовали кандидатуру Максима Сушинского по телефону, а сегодня главе региона новый президент клуба был представлен очно, сообщает портал областного правительства.

Александр Бурков пожелал новому президенту клуба вернуть «Авангард» на тот уровень, на котором была команда, когда он сам играл в её составе.

«Вы человек известный на омской земле. Легенда. Безусловно, омичи рассчитывают на яркую и более результативную игру “Авангарда”. Здесь надежды большие на вас и у меня, как руководителя региона, и у всех поклонников, болельщиков клуба», — сказал глава региона.