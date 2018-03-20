Врио губернатора встретился с новым президентом омского «Авангарда»
Максим Сушинский 20 марта приступает к исполнению своих новых обязанностей.
Максим Сушинский 20 марта приступает к исполнению своих новых обязанностей.
Накануне, 19 марта, состоялась рабочая встреча врио губернатора Омской области Александра Буркова с председателем совета директоров ХК «Авангард» и новым президентом клуба Максимом Сушинским.
В субботу, 17 марта, согласовали кандидатуру Максима Сушинского по телефону, а сегодня главе региона новый президент клуба был представлен очно, сообщает портал областного правительства.
«Вы человек известный на омской земле. Легенда. Безусловно, омичи рассчитывают на яркую и более результативную игру “Авангарда”. Здесь надежды большие на вас и у меня, как руководителя региона, и у всех поклонников, болельщиков клуба», — сказал глава региона.
После встречи в кабинете все участники отправились на площадку строительства хоккейной академии «Авангард».
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