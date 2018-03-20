Нарушителей парковки в красноярском аэропорту будет увозить эвакуатор

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Аэропорт Красноярска закупил собственный эвакуатор с камерой фотофиксации. Машина будет патрулировать прилегающую дорогу. Там уже установлены знаки, запрещающие остановку. Высадить пассажиров можно на платной парковке около нового терминала. На это водителям отводится десять минут. Дальше парковка становится платной — 200 рублей в час.

«Оператору достаточно нажать одну кнопку и нарушение будет зафиксировано. Эвакуатор должен проехать два раза. Если машина не уехала, то на ее владельца выписывается штраф», — прокомментировал руководитель парковочного комплекса Виктор Шилов.

Эвакуатор с системой «Паркон» начал работать в тестовом режиме с 19 марта. Радары будут фиксировать нарушения правил парковки. Затем сотрудники ГИБДД на основе этих данных составят протоколы и отправят штрафы нарушителям.

Еще один уровень защиты от любителей выгружать чемоданы на трассе — алюминевый забор в 1,5 метра высотой. Его уже начали устанавливать вдоль дороги. Перелезть через изгородь с сумками будет непросто.

«С 1 февраля парковками воспользовались более 50 тысяч человек. Из них 93% выехали бесплатно. Цифры говорят сами за себя», — сказал гендиректор красноярского аэропорта Андрей Метцлер.