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06:01 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске начали подсчёт бюллетеней голосования за скверы города

В Красноярске начали подсчёт бюллетеней голосования за скверы города. Напомним, первый такого рода референдум проводился одновременно с выборами президента России рядом с избирательными участками.

Источник: Вести - Красноярск

В этом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на средства, которые выделяются из федерального и краевого бюджетов, решено благоустроить 10 скверов в микрорайонах города. Всего предложено 18 вариантов, а победителями голосования будут признаны скверы, которые наберут наибольшее число голосов по всему городу.

«Сейчас предстоит серьёзная задача как раз счётной комиссии, мы ставим, чтобы за два дня обработали все бюллетени, которые представлены здесь, соответственно, раскадровку по всем тем скверам, за которые проголосовали люди», — сказал глава Красноярска Сергей Ерёмин.


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