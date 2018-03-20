Нерпам из Приморского океанариума подарили на день рождения необычный торт
За год именинники многому научились и поправились на 10 килограммов.
За год именинники многому научились и поправились на 10 килограммов.
Любимицам гостей Приморского океанариума — байкальским нерпам Бусинке и Тучке — исполнилось по два года. Ещё один обитатель экспозиции «Озеро Байкал» тюлень Альф отмечает своё шестилетие. По случаю общего дня рождения для именинников сотрудники учреждения приготовили
«Наши нерпы ещё совсем молодые. За год каждая прибавила в весе около 10 килограммов. Животные не только повзрослели, но и многому научились, а также стали героями документального фильма National Geographic. Они очень любознательны и сообразительны, легко осваивают различные трюки, в том числе, требующие умения удерживать ластами предметы. В социальных сетях популярна фотография, на которой Альф преподносит дамам цветы к 8 марта», — рассказала наставник байкальских нерп Дарья Максименко.
В Приморском океанариуме учтены особенности поведения и естественные условия обитания байкальского эндемика. Рацион Бусинки, Тучки и Альфа включает витамины, а распорядок дня — обязательный ветеринарный контроль. К слову, за год нерпы в Приморском океанариуме ни разу не болели, а ещё вопреки природной осторожности научились доверять людям. Обаятельные животные с удовольствием взаимодействуют с посетителями океанариума, вызывая умиление у детей и взрослых.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.