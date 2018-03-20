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05:59 (мск), источник: Восток Медиа

Нерпам из Приморского океанариума подарили на день рождения необычный торт

За год именинники многому научились и поправились на 10 килограммов.

Любимицам гостей Приморского океанариума — байкальским нерпам Бусинке и Тучке — исполнилось по два года. Ещё один обитатель экспозиции «Озеро Байкал» тюлень Альф отмечает своё шестилетие. По случаю общего дня рождения для именинников сотрудники учреждения приготовили торт-ассорти из корюшки, мойвы, красной рыбы и даже зажгли на нём маленькие свечи, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

«Наши нерпы ещё совсем молодые. За год каждая прибавила в весе около 10 килограммов. Животные не только повзрослели, но и многому научились, а также стали героями документального фильма National Geographic. Они очень любознательны и сообразительны, легко осваивают различные трюки, в том числе, требующие умения удерживать ластами предметы. В социальных сетях популярна фотография, на которой Альф преподносит дамам цветы к 8 марта», — рассказала наставник байкальских нерп Дарья Максименко.

Специалист сумела подготовить с подопечными небольшую демонстрационную программу, которую гости океанариума могут увидеть ежедневно во время кормления в 11, 13 и 16 часов. Нерпы охотно танцуют, целуются, играют в мяч, ловят и приносят наставнику яркие кольца. К слову, кольца являются их любимой игрушкой. Они надевают их в качестве ожерелья и чувствуют себя при этом очень комфортно.

В Приморском океанариуме учтены особенности поведения и естественные условия обитания байкальского эндемика. Рацион Бусинки, Тучки и Альфа включает витамины, а распорядок дня — обязательный ветеринарный контроль. К слову, за год нерпы в Приморском океанариуме ни разу не болели, а ещё вопреки природной осторожности научились доверять людям. Обаятельные животные с удовольствием взаимодействуют с посетителями океанариума, вызывая умиление у детей и взрослых.

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