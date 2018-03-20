После метели Омск погрузился в шестибалльные пробки
В городе прошел снег с дождем, в ночью похолодало до -20 °С.
В городе прошел снег с дождем, в ночью похолодало до -20 °С.
Сегодня, 20 марта, по состоянию на 8:30 сервис «Яндекс. Пробки» оценивает ситуацию на омских дорогах на шесть баллов. После вчерашней метели дороги в Омске оказались труднопроходимыми.
Пробки образовались на мосту имени 60-летия Победы. Там транспорт движется со скоростью 10 км/ч. Далее пробка перетекает на улицу Фрунзе. Там скорость движения падает до 5 км/ч. Затор тянется до ТЦ «Флагман».
На проспекте Маркса скорость транспорта при движении в сторону Нефтяников составляет 7−10 км/ч на участке от ОмГУПС до Комсомольского моста. В обратном направлении на проспекте Маркса наблюдается небольшое скопление транспорта у «Голубого огонька».
Улица Красный Путь стоит от городка Водников до улицы Интернациональной. Скорость транспорта здесь не превышает 10 км/ч. На улице Герцена скорость движения упала до 7 км/ч. Пробка тянется от завода имени Куйбышева до пересечения с улицей Интернациональной.
Пробки также зафиксированы на улицах Думской, Конева, 3-я Енисейской, Богдана Хмельницкого, Орджоникидзе и ряде других.
Обратите внимание, что данные предоставлены по состоянию на 8:30. Будьте внимательны на дорогах.
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