После метели Омск погрузился в шестибалльные пробки

Сегодня, 20 марта, по состоянию на 8:30 сервис «Яндекс. Пробки» оценивает ситуацию на омских дорогах на шесть баллов. После вчерашней метели дороги в Омске оказались труднопроходимыми.

Пробки образовались на мосту имени 60-летия Победы. Там транспорт движется со скоростью 10 км/ч. Далее пробка перетекает на улицу Фрунзе. Там скорость движения падает до 5 км/ч. Затор тянется до ТЦ «Флагман».

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На проспекте Маркса скорость транспорта при движении в сторону Нефтяников составляет 7−10 км/ч на участке от ОмГУПС до Комсомольского моста. В обратном направлении на проспекте Маркса наблюдается небольшое скопление транспорта у «Голубого огонька».

Улица Красный Путь стоит от городка Водников до улицы Интернациональной. Скорость транспорта здесь не превышает 10 км/ч. На улице Герцена скорость движения упала до 7 км/ч. Пробка тянется от завода имени Куйбышева до пересечения с улицей Интернациональной.

Пробки также зафиксированы на улицах Думской, Конева, 3-я Енисейской, Богдана Хмельницкого, Орджоникидзе и ряде других.