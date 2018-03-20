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07:52 (мск), источник: Zakon.kz

Из-за гололеда закрыто автодвижение в двух областях Казахстана

В ЗКО в связи с ухудшением погодных условий (гололед) закрыто движение на участке автодороге республиканского значения «Уральск-Атырау».

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Источник: Zakon.kz

В связи с ухудшением погодных условий (гололед) закрыто движение транспорта на автодорогах в двух областях республики, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

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В Западно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (гололед) закрыто движение на участке автодороге республиканского значения «Уральск-Атырау» (129−311 км, поселок Чапаево-граница Атырауской области) для всех видов автотранспорта.

В Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (дождь, гололед) ограничено движение на участках автодорог республиканского значения: «Самара-Шымкент» (773−965 км, поселок Белогорка- поселок Карабутак), «Самара-Шымкент» (723−526 км, город Актобе-граница ЗКО), «Актобе-Орск» (39−135 км, поселок Шамши Калдякова-граница РФ), «Актобе-Оренбург» (24−99 км, поселок Хлебодаровка-граница РФ), «Актобе-Астрахань» (11−92 км, город Актобе-город Кандыагаш), «Северный обход» (0−39 км, объездная города Актобе) для грузового и пассажирского автотранспорта.

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