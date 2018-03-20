Из-за гололеда закрыто автодвижение в двух областях Казахстана

Источник: Zakon.kz

В связи с ухудшением погодных условий (гололед) закрыто движение транспорта на автодорогах в двух областях республики, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

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В Западно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (гололед) закрыто движение на участке автодороге республиканского значения «Уральск-Атырау» (129−311 км, поселок Чапаево-граница Атырауской области) для всех видов автотранспорта.