Из-за гололеда закрыто автодвижение в двух областях Казахстана
В ЗКО в связи с ухудшением погодных условий (гололед) закрыто движение на участке автодороге республиканского значения «Уральск-Атырау».
В ЗКО в связи с ухудшением погодных условий (гололед) закрыто движение на участке автодороге республиканского значения «Уральск-Атырау».
В связи с ухудшением погодных условий (гололед) закрыто движение транспорта на автодорогах в двух областях республики, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
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В Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (дождь, гололед) ограничено движение на участках автодорог республиканского значения: «Самара-Шымкент» (773−965 км, поселок Белогорка- поселок Карабутак), «Самара-Шымкент» (723−526 км, город
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