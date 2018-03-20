Омичи проголосовали за проекты благоустройства городской среды

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает сайт мэрии города Омска, 18 марта в Омске омичи голосовали за проекты благоустройства общественных зон в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Для организации голосования в Омске работали 257 счетных комиссии в тех же зданиях, где проходило голосование по выборам президента РФ. Отдать свое предпочтение двум из 15 общественных территорий омичи могли на протяжении целого дня.

По предварительным данным, за проекты благоустройства свои голоса отдали 272 тысячи человек, что составило 53,9% от количества пришедших на выборы президента в нашем регионе. Подсчёт голосов ещё ведется. Итоги голосования предполагают объявить завтра, 21 марта, на заседании общественной комиссии.