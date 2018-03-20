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07:21 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге ищут подростков-автостопщиков из Тюмени

В Тюмени пропали двое подростков, которые сейчас могут находиться в Екатеринбурге. Объявление о поисках опубликовано в паблике волонтерского отряда «Белая сова — Тюмень».

Иван Левкович и Бекйина Елизавета 2003 и 2004 годов рождения ушли из дома в Тюмени в 08:00 17 марта. С тех пор их местонахождение неизвестно.

Иван был в темно-синем пуховике с капюшоном, черных джинсах и кофте, в черной обуви. При себе у него был рюкзак того же цвета. Рост старшеклассника 175 см, он худощав. На правом запястье у Ивана татуировка «Юность», причем на первых трех буквах — шрам.

Елизавета была в зеленой куртке, серых джинсах и черных кроссовках. При себе носит черный тканевый рюкзак с Микки Маусом. Ее рост 162 см, девочка носит стрижку «карэ». У подростка русые волосы и голубые глаза.

В комментариях к этим постам «Белой совы» появилась информация о том, что подростков видели на трассе Екатеринбург — Тюмень и что их подвозили дальнобойщики в сторону уральской столицы.

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