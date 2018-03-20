В Екатеринбурге ищут подростков-автостопщиков из Тюмени
В Тюмени пропали двое подростков, которые сейчас могут находиться в Екатеринбурге. Объявление о поисках опубликовано в паблике волонтерского отряда «Белая сова — Тюмень».
В Тюмени пропали двое подростков, которые сейчас могут находиться в Екатеринбурге. Объявление о поисках опубликовано в паблике волонтерского отряда «Белая сова — Тюмень».
Иван Левкович и Бекйина Елизавета 2003 и 2004 годов рождения ушли из дома в Тюмени в 08:00 17 марта. С тех пор их местонахождение неизвестно.
Иван был в
Елизавета была в зеленой куртке, серых джинсах и черных кроссовках. При себе носит черный тканевый рюкзак с Микки Маусом. Ее рост 162 см, девочка носит стрижку «карэ». У подростка русые волосы и голубые глаза.
В комментариях к этим постам «Белой совы» появилась информация о том, что подростков видели на трассе Екатеринбург — Тюмень и что их подвозили дальнобойщики в сторону уральской столицы.
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