В Уфе на четыре часа перекроют северный выезд
Строители будут работать на Тимашевском переезде.
Строители будут работать на Тимашевском переезде.
Сегодня, 20 марта, в Уфе строители на четыре часа перекроют Тимашевский переезд для всех видов автомобилей.
Так, одна из главных северных автомагистралей башкирской столицы не будет работать с 12 и до 16 часов дня. По данным городской администрации, на месте рабочие будут устанавливать балки пролётного строения будущего переезда над железнодорожными путями. Кроме того, по переезду закрыли движение грузовых и пассажирских поездов.
В столичной администрации просят водителей заранее выбирать маршруты объезда участка, на котором идет строительство нового путепровода.
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