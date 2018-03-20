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07:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе на четыре часа перекроют северный выезд

Строители будут работать на Тимашевском переезде.

Сегодня, 20 марта, в Уфе строители на четыре часа перекроют Тимашевский переезд для всех видов автомобилей.

Так, одна из главных северных автомагистралей башкирской столицы не будет работать с 12 и до 16 часов дня. По данным городской администрации, на месте рабочие будут устанавливать балки пролётного строения будущего переезда над железнодорожными путями. Кроме того, по переезду закрыли движение грузовых и пассажирских поездов.

В столичной администрации просят водителей заранее выбирать маршруты объезда участка, на котором идет строительство нового путепровода.

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