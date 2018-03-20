В Уфе на четыре часа перекроют северный выезд

Сегодня, 20 марта, в Уфе строители на четыре часа перекроют Тимашевский переезд для всех видов автомобилей.

Так, одна из главных северных автомагистралей башкирской столицы не будет работать с 12 и до 16 часов дня. По данным городской администрации, на месте рабочие будут устанавливать балки пролётного строения будущего переезда над железнодорожными путями. Кроме того, по переезду закрыли движение грузовых и пассажирских поездов.