Жители Усть-Каменогорска покупают в магазинах завтрашнее молоко

Горожане, купившие 19 марта молоко от известного местного производителя, заметили одну странность.

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Продукт выпущен, как сказал продавец покупателю в магазине, 19 марта, а дата выработки на тетрапаке — 20 марта.

«Сегодня купили завтрашнее молоко», ― шутит покупатель, опубликовавший фото упаковки в социальных сетях.

Между тем другие устькаменогорцы задаются вполне резонным вопросом, не обманывает ли производитель своих потребителей, увеличивая тем самым сроки для реализации молока? В фирме-производителе заверили, что нет.