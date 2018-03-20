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07:20 (мск), источник: Newtimes.kz

Жители Усть-Каменогорска покупают в магазинах завтрашнее молоко

Жители Усть-Каменогорска удивлены тем, что на упаковках молочного продукта стоит число следующего дня, передает ustinka.kz.

Горожане, купившие 19 марта молоко от известного местного производителя, заметили одну странность.

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Продукт выпущен, как сказал продавец покупателю в магазине, 19 марта, а дата выработки на тетрапаке — 20 марта.

«Сегодня купили завтрашнее молоко», ― шутит покупатель, опубликовавший фото упаковки в социальных сетях.

Между тем другие устькаменогорцы задаются вполне резонным вопросом, не обманывает ли производитель своих потребителей, увеличивая тем самым сроки для реализации молока? В фирме-производителе заверили, что нет.

«Это молоко должны были вернуть сегодня из магазинов, это сегодняшнее молоко, но отбили не ту дату», ― пояснили в молочной фирме. Причиной всему, по словам изготовителей, стал человеческий фактор.

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