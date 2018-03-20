Жители Усть-Каменогорска покупают в магазинах завтрашнее молоко
Жители
Жители
Горожане, купившие 19 марта молоко от известного местного производителя, заметили одну странность.
Продукт выпущен, как сказал продавец покупателю в магазине, 19 марта, а дата выработки на тетрапаке — 20 марта.
«Сегодня купили завтрашнее молоко», ― шутит покупатель, опубликовавший фото упаковки в социальных сетях.
Между тем другие устькаменогорцы задаются вполне резонным вопросом, не обманывает ли производитель своих потребителей, увеличивая тем самым сроки для реализации молока? В
«Это молоко должны были вернуть сегодня из магазинов, это сегодняшнее молоко, но отбили не ту дату», ― пояснили в молочной фирме. Причиной всему, по словам изготовителей, стал человеческий фактор.
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