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07:53 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На шести улицах Екатеринбурга запретили парковаться

Ради борьбы с пробками.

Источник: УралИнформБюро

С 20 марта 2018 года на участках шести автодорог Екатеринбурга вводится запрет стоянки транспортных средств. Как пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе горадминистрации, мера призвана облегчить ситуацию с заторами на ВИЗе.

Запрет на парковку отныне действует на Татищева (от Токарей до Мельникова), Ключевской (от Токарей до Мельникова), Крауля (от Токарей до Пирогова), Токарей (от Крауля до Татищева), Мельникова (от Крауля до ВИЗ-Бульвара) и на ВИЗ-бульваре (от Мельникова до Репина).

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