На шести улицах Екатеринбурга запретили парковаться
Ради борьбы с пробками.
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Ради борьбы с пробками.
С 20 марта 2018 года на участках шести автодорог Екатеринбурга вводится запрет стоянки транспортных средств. Как пояснили «Уралинформбюро» в
Запрет на парковку отныне действует на Татищева (от Токарей до Мельникова), Ключевской (от Токарей до Мельникова), Крауля (от Токарей до Пирогова), Токарей (от Крауля до Татищева), Мельникова (от Крауля до ВИЗ-Бульвара) и на
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