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06:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Продавец унижала посетителей магазина в соцсетях и поплатилась

Сотрудницу шотландского магазина Кейли МакГи (Kayleigh McGhee) уволили за провокационные посты в Twitter. Об этом она сообщила в собственном блоге.

«Когда вас уволили с работы, а это их улики», — написала МакГи, приложив к сообщению распечатки старых твитов, которые ей предоставили работодатели.

Судя по скриншотам, девушка неоднократно унижала посетителей магазина в социальных сетях. Она писала, что ненавидит клиентов и желает им смерти. Кроме того, она называла гостей магазина «кончеными уродами» и признавалась в нарушении рабочего распорядка дня.

«Когда терминал для оплаты говорит, что можно забрать карту, а покупатель пялится на него еще пять минут, а потом спрашивает, прошла ли операция, — вы конченые уроды», — писала девушка в Twitter.

После инцидента МакГи удалила все провокационные посты. В комментариях некоторые пользователи негативно отнеслись к высказываниям бывшей сотрудницы магазина. Другие же поддержали девушку и назвали увольнение незаконным, так как она нигде не упоминала место работы.

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