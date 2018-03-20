Продавец унижала посетителей магазина в соцсетях и поплатилась

«Когда вас уволили с работы, а это их улики», — написала МакГи, приложив к сообщению распечатки старых твитов, которые ей предоставили работодатели.

Судя по скриншотам, девушка неоднократно унижала посетителей магазина в социальных сетях. Она писала, что ненавидит клиентов и желает им смерти. Кроме того, она называла гостей магазина «кончеными уродами» и признавалась в нарушении рабочего распорядка дня.

«Когда терминал для оплаты говорит, что можно забрать карту, а покупатель пялится на него еще пять минут, а потом спрашивает, прошла ли операция, — вы конченые уроды», — писала девушка в Twitter.