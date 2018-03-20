В Красноярске на базе объектов Универсиады создадут училище олимпийского резерва
Часть объектов передадут Сибирскому федеральному университету.
Часть объектов передадут Сибирскому федеральному университету.
Президент России подписал поручение по созданию в Красноярске училища олимпийского резерва. Готовить спортсменов будут на базе многофункциональных спортивных комплексов «Сопка» и «Радуга». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.
В распоряжении также говорится, что часть объектов зимней Универсиады передадут СФУ. О каких именно строениях идет речь, в документе не уточняется. Президент ждет результатов работы по данному вопросу к 10 апреля 2018 года.
Тогда министра спорта России Павел Колобков отметил, что именно в Красноярске можно готовить олимпийцев по зимним видам спорта — сноуборду, фристайлу, бобслею, скелетону и так далее. Чиновник отметил, что для организации училища понадобится дополнительное финансирование.
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