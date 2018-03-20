В Красноярске установят более ста новых дорожных знаков

В Красноярске новые знаки планируют разместить на высоких стойках с консолью, которые будут нависать над проезжей частью. Об этом в понедельник, 19 марта, сообщили в пресс-служба городской мэрии. Отмечается, что знаки разместят на участках, где ранее часто происходили ДТП с участием пешеходов.



На улицах Красноярска появится как минимум 105-ть дорожных знаков новой конструкции. Их установят на пешеходных переходах по улице Воронова, на проспекте Металлургов, на улицах 78 Добровольческой бригады, Алексеева, на проспекте Комсомольский, на улицах Ястынская, Семафорная, Бограда, Ладо Кецховели, Мирошниченко, на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», на улицах Павлова, Щорса, Пионерской правды, Ады Лебедевой, Брянская, Сурикова, Парижской Коммуны, Марковского.