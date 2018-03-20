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08:51 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Красноярские ученые определяют яды в воде с помощью наноалмазов

Специальная смесь вступает в реакцию и окрашивается в малиновый цвет.

Источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Ученые-биофизики СО РАН научились определять вредные вещества в воде с помощью наноалмазов. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярского научного центра.

Так, к микроскопическим модифицированным наноалмазам исследователи добавляют смесь реагента, перекись водорода и фенола. При соединении с промышленным фенолом (ядом) раствор окрашивается в ярко-малиновый цвет.

Специальную смесь можно использовать при контроле за качеством воды. Определить наличие вредных промышленных загрязнителей в жидкости несложно, говорят ученые. При этом частицы наноалмазов можно использовать многократно — до семи раз.

«Все очень просто. Берем воду, проводим реакцию с катализатором-суспензией и, если там был фенол, получаем окрашенный продукт. Спектральным методом по количеству образовавшегося цветного продукта определяем концентрацию фенола в водном образце», — рассказал заведующий лабораторией нанобиотехнологии и биолюминесценции Института биофизики Владимир Бондарь.

Отметим, что фенолы — это опасные для человека вещества. При попадании в организм они могут вызвать сильнейшее отравление.

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