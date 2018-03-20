Красноярские ученые определяют яды в воде с помощью наноалмазов
Специальная смесь вступает в реакцию и окрашивается в малиновый цвет.
Специальная смесь вступает в реакцию и окрашивается в малиновый цвет.
Так, к микроскопическим модифицированным наноалмазам исследователи добавляют смесь реагента, перекись водорода и фенола. При соединении с промышленным фенолом (ядом) раствор окрашивается в
«Все очень просто. Берем воду, проводим реакцию с
Отметим, что фенолы — это опасные для человека вещества. При попадании в организм они могут вызвать сильнейшее отравление.
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