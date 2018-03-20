Власти Новосибирска проверят качество уборки городских дворов
За несколько дней в городе от схода с крыш снега и льда произошел ряд ЧП.
За несколько дней в городе от схода с крыш снега и льда произошел ряд ЧП.
— Они дадут оценку качества очистки кровель от льдообразований и выполнение управляющими организациями антигололедных мероприятий во дворах многоквартирных жилых домов, — отмечают в
При этом за два дня в Новосибирске уже три автомобиля пострадали от схода с крыш снежных и ледяных масс. В
Пешеходов спасатели просят носить малоскользящую обувь, прикрепить на каблуки металлические набойки, а на сухую подошву наклеить лейкопластырь, также можно натереть подошвы наждачной бумагой. А водителям рекомендуют продолжать использовать в межсезонье зимнюю резину.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.