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07:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Власти Новосибирска проверят качество уборки городских дворов

За несколько дней в городе от схода с крыш снега и льда произошел ряд ЧП.

Пресс-служба мэрии Новосибирска сообщила о том, что 21 в среду, 21 марта, в городе состоится объезд дворов. Специалисты комитета муниципальной жилищной инспекции проверят качество уборки территорий.

— Они дадут оценку качества очистки кровель от льдообразований и выполнение управляющими организациями антигололедных мероприятий во дворах многоквартирных жилых домов, — отмечают в пресс-службе.

При этом за два дня в Новосибирске уже три автомобиля пострадали от схода с крыш снежных и ледяных масс. В пресс-службе Главного управления МЧС по области сообщают, что в городских кварталах наблюдается сильная гололедица.

Пешеходов спасатели просят носить малоскользящую обувь, прикрепить на каблуки металлические набойки, а на сухую подошву наклеить лейкопластырь, также можно натереть подошвы наждачной бумагой. А водителям рекомендуют продолжать использовать в межсезонье зимнюю резину.

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