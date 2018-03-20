Власти Новосибирска проверят качество уборки городских дворов

Пресс-служба мэрии Новосибирска сообщила о том, что 21 в среду, 21 марта, в городе состоится объезд дворов. Специалисты комитета муниципальной жилищной инспекции проверят качество уборки территорий.

— Они дадут оценку качества очистки кровель от льдообразований и выполнение управляющими организациями антигололедных мероприятий во дворах многоквартирных жилых домов, — отмечают в пресс-службе.

При этом за два дня в Новосибирске уже три автомобиля пострадали от схода с крыш снежных и ледяных масс. В пресс-службе Главного управления МЧС по области сообщают, что в городских кварталах наблюдается сильная гололедица.