В Перми на месте падения «Боинга» хотят сделать остановку электрички

Источник: Комсомольская правда

В Перми обсуждается вопрос обустройства нового остановочного пункта «Мемориал» на углу улиц Советской Армии и Самолетной вблизи памятного комплекса жертвам авиакатастрофы 2008 года.

По предварительным расчетам, пассажиры смогут сэкономить до 30 минут времени в пути до станции Пермь II.

Если автобусом можно добраться до вокзала за 40 минут, то электричкой — всего за 10. Если остановку запустят, то пригородные поезда будут останавливаться в 7:20, 8:38, 11:27, 15:00, 17:20, 18:08 и 20:43 по направлению из центра и в 6:47, 7:21, 8:18, 9:47, 14:04, 18:10, 20:10 и 21:53 — в центр.