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07:33 (мск), источник: СуперОмск

Омичи делятся в соцсетях ФОТО переломанных мощным ветром деревьев

Ветер и снегопад, разразившиеся в Омске в понедельник, 19 марта, не прошли для города бесследно.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 66% 757 мм рт. ст. 6 м/с

На улицах города не только снова появились снег и лед, но и упавшие деревья.

Об упавших деревьях в соцсетях сообщают очевидцы. Так, на улице 50 лет Октября дерево упал на машину.

В 5-м микрорайоне упало высокое дерево.

Еще одно дерево ветер принес на пешеходную дорожку возле гимназии № 140.

Возле остановки «Хлебозавод» упавшие деревья также мешают пройти людям.

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