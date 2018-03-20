Омичи делятся в соцсетях ФОТО переломанных мощным ветром деревьев
Ветер и снегопад, разразившиеся в Омске в понедельник, 19 марта, не прошли для города бесследно.
Ветер и снегопад, разразившиеся в Омске в понедельник, 19 марта, не прошли для города бесследно.
На улицах города не только снова появились снег и лед, но и упавшие деревья.
Об упавших деревьях в соцсетях сообщают очевидцы. Так, на улице 50 лет Октября дерево упал на машину.
В 5-м микрорайоне упало высокое дерево.
Еще одно дерево ветер принес на пешеходную дорожку возле гимназии № 140.
Возле остановки «Хлебозавод» упавшие деревья также мешают пройти людям.
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