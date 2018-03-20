Паводок 2018: На реках Уфы снега в два раза меньше, чем в прошлом году

Источник: РИА "Новости"

Зимой 2018 года на льду уфимских рек снега скопилось в два раза меньше, чем в прошлом году, сообщили в управлении гражданской защиты Уфы.

Сейчас на реке Уфа снега в среднем скопилось всего 73 сантиметра, против 169 в прошлом году. На реке Белая снега выпало 67 сантиметров. На реке Дема снега скопилось 66 сантиметров. Таким образом, количество выпавших этой зимой осадков почти в два раза меньше, чем в 2017 году.