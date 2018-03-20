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07:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Паводок 2018: На реках Уфы снега в два раза меньше, чем в прошлом году

В мэрии города дали последнюю информацию.

Источник: РИА "Новости"

Зимой 2018 года на льду уфимских рек снега скопилось в два раза меньше, чем в прошлом году, сообщили в управлении гражданской защиты Уфы.

Сейчас на реке Уфа снега в среднем скопилось всего 73 сантиметра, против 169 в прошлом году. На реке Белая снега выпало 67 сантиметров. На реке Дема снега скопилось 66 сантиметров. Таким образом, количество выпавших этой зимой осадков почти в два раза меньше, чем в 2017 году.

Тем не менее, в управлении гражданской защиты Уфы начали подготовку к предстоящему половодью. Спасатели уже распилили лед у опор мостов на реке Белой. По данным ведомства, этой весной под подтопление не попадет ни один жилой дом. Водоемы могут подтопить только дорогу, соединяющую поселок Козарез в Ленинском районе столицы с Демой.

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