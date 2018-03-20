Паводок 2018: На реках Уфы снега в два раза меньше, чем в прошлом году
В мэрии города дали последнюю информацию.
В мэрии города дали последнюю информацию.
Зимой 2018 года на льду уфимских рек снега скопилось в два раза меньше, чем в прошлом году, сообщили в управлении гражданской защиты Уфы.
Сейчас на реке Уфа снега в среднем скопилось всего 73 сантиметра, против 169 в прошлом году. На реке Белая снега выпало 67 сантиметров. На реке Дема снега скопилось 66 сантиметров. Таким образом, количество выпавших этой зимой осадков почти в два раза меньше, чем в 2017 году.
Тем не менее, в управлении гражданской защиты Уфы начали подготовку к предстоящему половодью. Спасатели уже распилили лед у опор мостов на реке Белой. По данным ведомства, этой весной под подтопление не попадет ни один жилой дом. Водоемы могут подтопить только дорогу, соединяющую поселок Козарез в Ленинском районе столицы с Демой.
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