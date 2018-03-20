Ночью в Кемеровской области порывы ветра достигали 25 м/с
Все объекты жизнеобеспечения отработали ночь без сбоев.
Все объекты жизнеобеспечения отработали ночь без сбоев.
Ночь в Кузбассе порывы ветра достигали 25 м/с.
Как сообщает
На некоторых территориях были отключения электроэнергии, но потребители не почувствовали этого на себе, так как были сразу запитаны по резервной линии. Днем особое внимание уделяется обработке дорог и тротуаров противогололедными реагентами, очистке крыш и козырьков от наледи.
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