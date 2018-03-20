Названа самая полезная разновидность голодания

В исследовании приняли участие люди с избыточным весом, которые должны были потерять пять процентов своей массы. Одна группа добровольцев питалась в привычном режиме только пять дней в неделю, а другая уменьшила калорийность рациона на 600 килокалорий (ккал) в сутки.

В ходе эксперимента отсеялось около 20 процентов участников, которые не смогли следовать диете или не снизили нужный вес, а 27 человек завершили программу.