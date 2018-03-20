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07:27 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Должник из Новосибирска размахивал перед приставом паспортом СССР

Мужчина взял крупный кредит, не платил, а когда дело попало к приставам — пытался доказать, что такого ведомства не существует, рассказали в ФССП.

Должник из Новосибирска размахивал перед приставом паспортом СССР, об этом сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

37-летний мужчина взял кредит в банке на сумму 2,6 млн рублей под залог жилого помещения. Скоро от него перестали поступать платежи, дело передали судебным приставам. В суде гражданин Ф. утверждал, что в кредитном договоре стоит не его подпись и никаких денежных средств от банка он не получал. Однако его доводы не нашли подтверждения.

«Поведение мужчины на приёме у судебного пристава-исполнителя было ещё более странным, чем во время судебного заседания — должник представлялся гражданином СССР, демонстрируя паспорт советского образца. От должностного лица он требовал предоставить паспорт и иные документы, подтверждающие его гражданство. Кроме того, он утверждал, что органа правосудия не существует», — рассказали в ведомстве.

Но когда пристав наложил арест на телефон должника, настроение мужчины резко изменилось. За два часа должник нашел всю сумму долга и вскоре пришел к приставам с подтверждающими документами.

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