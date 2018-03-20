Должник из Новосибирска размахивал перед приставом паспортом СССР
Мужчина взял крупный кредит, не платил, а когда дело попало к приставам — пытался доказать, что такого ведомства не существует, рассказали в ФССП.
Мужчина взял крупный кредит, не платил, а когда дело попало к приставам — пытался доказать, что такого ведомства не существует, рассказали в ФССП.
Должник из Новосибирска размахивал перед приставом паспортом СССР, об этом сообщает
37-летний мужчина взял кредит в банке на сумму 2,6 млн рублей под залог жилого помещения. Скоро от него перестали поступать платежи, дело передали судебным приставам. В суде гражданин Ф. утверждал, что в кредитном договоре стоит не его подпись и никаких денежных средств от банка он не получал. Однако его доводы не нашли подтверждения.
«Поведение мужчины на приёме у судебного
Но когда пристав наложил арест на телефон должника, настроение мужчины резко изменилось. За два часа должник нашел всю сумму долга и вскоре пришел к приставам с подтверждающими документами.
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