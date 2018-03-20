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07:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Венгерские хореографы проводят занятия для кемеровских студентов

Мастер-классы в КемГИК будут проходить до 21 марта.

На базе КемГИК проходят мастер-классы венгерских хореографов для кемеровских студентов и преподавателей факультета хореографии.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, в Кемеровский государственный институт культуры из Будапешта приехали Адриенн Ход, хореограф театральных выступлений, фильмов, телевизионной рекламы, преподаватель импровизации, современной хореографии и Анна Бичкок, преподаватель современной хореографии, участница творческой программы PDP. До 21 марта они проведут мастер-классы для 50 студентов и преподавателей факультета хореографии КемГИК. В мастер-классы входят занятия по технике контемпорари, теории, методике и практике современной хореографии (джаз-танец, танец модерн).

Сегодня КемГИК реализует пять образовательных программ в области искусства, которые вошли в международную программу «Erasmus +». Партнером по реализации проекта также является Академия искусств в Щецине (Польша).

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