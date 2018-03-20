Хабаровчан повезут по железной дороге в обновлённых вагонах

Дальневосточная железная дорога в этом году планирует завершить обновление парка вагонов. Как сообщили корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе ДВЖД, каждый шестой вагон из почти тысячи, обслуживающих жителей региона, будет заменён на новый или пройдёт капитальный ремонт.

«В прошлом году для восполнения и обновления вагонного парка в филиал поступило 30 плацкартных вагонов новой постройки производства ОАО “Тверской вагоностроительный завод” и проведён капитально-восстановительный ремонт 48 вагонов. В этом году ожидается поступление еще 40 таких же новых плацкартных вагонов и 36 вагонов будут капитально отремонтированы, — рассказала начальник отдела по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций ДВЖД Инна Пепеляева. — Новые вагоны оснащены электронным пультом управления и контроля системами жизнеобеспечения с выводом данных на сенсорный дисплей, кондиционерами, душами и биотуалетами, системами видеонаблюдения, пожарной сигнализации и системой пожаротушения, а также снабжены электрическими розетками на 220 вольт и USB-портами. Новые вагоны, как и предыдущая партия, войдут в составы поездов № 99/100 сообщением Владивосток-Москва».

Напомним, презентация современных плацкартов на Дальневосточной железной дороге состоялась в январе этого года. Этот тип вагонов остаётся очень востребован у пассажиров благодаря умеренной цене за проезд. От Хабаровска до Москвы популярные сервисы онлайн продажи билетов предлагают доехать в плацкарте за 8 400 рублей, купе стоит примерно 15 700 рублей.