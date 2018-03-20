Хабаровчан повезут по железной дороге в обновлённых вагонах
В ДВЖД обещают, что обновление парка не скажется на цене билетов.
В ДВЖД обещают, что обновление парка не скажется на цене билетов.
Дальневосточная железная дорога в этом году планирует завершить обновление парка вагонов. Как сообщили корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в
«В прошлом году для восполнения и обновления вагонного парка в филиал поступило 30 плацкартных вагонов новой постройки производства ОАО “Тверской вагоностроительный завод” и проведён
Напомним, презентация современных плацкартов на Дальневосточной железной дороге состоялась в январе этого года. Этот тип вагонов остаётся очень востребован у пассажиров благодаря умеренной цене за проезд. От Хабаровска до Москвы популярные сервисы онлайн продажи билетов предлагают доехать в плацкарте за 8 400 рублей, купе стоит примерно 15 700 рублей.
Как заверила Инна Пепеляева, модернизация вагонного парка на дороге никак не скажется на цене для пассажиров. Затраты на покупку новых и ремонт старых вагонов уже заложены в ныне действующий тариф.
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