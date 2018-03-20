Сегодня в Казани ожидается 7 градусов мороза

Сегодня в Казани ожидается 7 градусов мороза

20 марта в Казани ожидается облачная погода, днем без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.