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09:15 (мск), источник: Prokazan.ru

Сегодня в Казани ожидается 7 градусов мороза

20 марта в Казани ожидается облачная погода, днем без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 70% 757 мм рт. ст. 6 м/с

Ветер юго-западный умеренный.

Максимальная температура воздуха днем 5−7 градусов мороза.

На дорогах гололедица.

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