В Башкирии продолжится снегопад

Интенсивность их будет разная. В северной половине республики сегодня, 20 марта, ожидается небольшой снег. В южной половине снег будет более интенсивный. Синоптики прогнозируют южный ветер с переходом на северный умеренный. Температура воздуха днем составит -1,-6°.

В среду снегопад продолжится. Ветер ожидается восточный умеренный. Температура воздуха ночью -17,-22°, по югу республики -10,-15°, днем 0,-5°, по югу до +5°.