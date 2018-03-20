В Башкирии продолжится снегопад
Как сообщает Гидрометцентр республики, снегопады в Башкирии продолжатся до конца недели.
Как сообщает Гидрометцентр республики, снегопады в Башкирии продолжатся до конца недели.
Интенсивность их будет разная. В северной половине республики сегодня, 20 марта, ожидается небольшой снег. В южной половине снег будет более интенсивный. Синоптики прогнозируют южный ветер с переходом на северный умеренный. Температура воздуха днем составит -1,-6°.
В среду снегопад продолжится. Ветер ожидается восточный умеренный. Температура воздуха ночью -17,-22°, по югу республики -10,-15°, днем 0,-5°, по югу до +5°.
В четверг, 22 марта, синоптики прогнозируют мокрый снег. Днем снег с дождем, местами небольшой. В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, на отдельных участках дорог гололедица, снежный накат.
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