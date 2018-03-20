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09:36 (мск), источник: АиФ Крым

Крымчан предупредили о сильном ветре и дождях

Крымчанам прогнозируют сильный ветер и ливни, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

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Источник: Аргументы и факты

Непогода ожидается во вторник и среду.

«В связи с выходом южного циклона в Крыму днем 20, ночью 21 марта ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15−20, порывы 25 метров в секунду», — отметили в сообщении.

Сотрудники МЧС призывают гостей и жителей полуострова соблюдать меры безопасности, а также без необходимости не выходить на улицу.

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