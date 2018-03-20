Крымчан предупредили о сильном ветре и дождях

«В связи с выходом южного циклона в Крыму днем 20, ночью 21 марта ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15−20, порывы 25 метров в секунду», — отметили в сообщении.