Крымчан предупредили о сильном ветре и дождях
Крымчанам прогнозируют сильный ветер и ливни, передает
Крымчанам прогнозируют сильный ветер и ливни, передает
Непогода ожидается во вторник и среду.
«В связи с выходом южного циклона в Крыму днем 20, ночью 21 марта ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, усиление
Сотрудники МЧС призывают гостей и жителей полуострова соблюдать меры безопасности, а также без необходимости не выходить на улицу.
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