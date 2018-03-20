Выплаты к юбилеям будут получать жители Иркутской области после 90-летия

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Об этом 20 марта 2018 года сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на заявление губернатора во время его визита к ветерану труда Евдокии Митрофановне Богомоловой, которую глава региона поздравил с 95-летием.

«Для правительства Иркутской области очень важно оказывать всестороннюю поддержку людям старшего возраста. Поэтому мы сейчас рассматриваем такую инициативу, как установление единовременной денежной выплаты к юбилейным дням рождения, — подчеркнул Сергей Левченко. — У нас в области 3410 долгожителей в возрасте от 90 лет и старше. Такие юбилейные даты должны отмечаться не только поздравительными открытками, но и финансовой поддержкой за счет средств областного бюджета».

Сергей Левченко поздравил Евдокию Митрофановну с днем рождения, пожелал здоровья и долгих лет жизни. Евдокия Митрофановна Богомолова родилась 13 марта 1923 года в селе Кужновка Мордовского района Воронежской области. С 1939 года проживает в Иркутске. Сюда приехала по распределению на Иркутский авиационный завод, где трудилась всю свою жизнь, откуда и вышла на пенсию. Евдокия Митрофановна Ветеран труда, труженица тыла, имеет почетные грамоты, благодарности. Вырастила троих детей, у нее шесть внуков, восемь правнуков. Многие члены ее семьи работали и работают на авиазаводе.

Глава региона также сообщил, что дал поручение региональному правительству по подготовке постановления о том, что труженики тыла с 1 июля 2018 года будут получать ежемесячную денежную выплату в 1 тыс. рублей, независимо от того по какой категории они получают льготы. Проект документа подготовлен и проходит процедуру согласования.

«Сейчас в Приангарье всем детям войны сейчас выплачивается ко Дню Победы единовременная выплата в размере 2000 рублей. Кроме того, у нас в области сейчас проживает больше 13 тыс. тружеников тыла. Эти люди отдавали все свои силы для Победы над фашистскими захватчиками. Считаю, что они заслужили большей поддержки со стороны государства, — отметил Губернатор.