В университете ожидается сокращение преподавателей
Оптимизация штатного расписания связана с изменениями в законодательстве. Контракты могут не продлить 50 сотрудникам.
Оптимизация штатного расписания связана с изменениями в законодательстве. Контракты могут не продлить 50 сотрудникам.
Выбор в профессиональной навигации целиком за ребенком и родителями, но сегодня точно стало известно — интерес к гуманитарным наукам в Перми падает, как у студентов, так и у работодателей в вузах.
В классическом университете ожидается сокращение
Игорь Макарихин, ректор ПГНИУ: «На большинстве
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