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08:54 (мск), источник: Вести - Пермь

В университете ожидается сокращение преподавателей

Оптимизация штатного расписания связана с изменениями в законодательстве. Контракты могут не продлить 50 сотрудникам.

Источник: Вести - Пермь

Выбор в профессиональной навигации целиком за ребенком и родителями, но сегодня точно стало известно — интерес к гуманитарным наукам в Перми падает, как у студентов, так и у работодателей в вузах.

В классическом университете ожидается сокращение профессорско-преподавательского состава. Официально из-за оптимизации штатного расписания. Контракты могут не продлить 50 сотрудникам. Как объясняет руководство вуза, это связано с изменениями в законодательстве — вместо 9 студентов педагог теперь должен обучать 12, и демографическим провалом — поступающих в ближайшее время больше не будет. При этом касаются сокращения в основном гуманитарных факультетов.

Игорь Макарихин, ректор ПГНИУ: «На большинстве естественно-научных факультетов сокращений не будет, или они будут минимальными. Факультеты, где в последнее время набор сокращается, где количество студентов не растет или сокращается, это в основном гуманитарные факультеты, к сожалению».

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