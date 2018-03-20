С омичей принудительно взыщут 350 миллионов рублей

Из этого количества более 14,5 тысяч заявлений подано за два месяца этого года. Специалисты регионального оператора отмечают, что при рассмотрении заявления о выдаче судебного приказа присутствие сторон не требуется.

Долги будут взысканы прежде всего с тех, кто ни разу не оплачивал взносы. Если в 2014 году за капитальный ремонт платила только половина жителей Омской области, то в 2017 — уже 92%.