С омичей принудительно взыщут 350 миллионов рублей
С омичей принудительно взыщут 350 миллионов рублей долгов за капремонт жилья. Региональный фонд направил в суды почти 55 тысяч исков.
С омичей принудительно взыщут 350 миллионов рублей долгов за капремонт жилья. Региональный фонд направил в суды почти 55 тысяч исков.
Из этого количества более 14,5 тысяч заявлений подано за два месяца этого года. Специалисты регионального оператора отмечают, что при рассмотрении заявления о выдаче судебного приказа присутствие сторон не требуется.
Долги будут взысканы прежде всего с тех, кто ни разу не оплачивал взносы. Если в 2014 году за капитальный ремонт платила только половина жителей Омской области, то в 2017 — уже 92%.
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