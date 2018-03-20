В Башкирии работникам комбината задержали зарплату — 1,8 млн рублей
СК РФ по РБ по материалам Госинспекции труда возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам ООО «Уфимский
СК РФ по РБ по материалам Госинспекции труда возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам ООО «Уфимский
По версии следствия, руководство комбината допустило невыплату заработной платы 54 работникам с января по март 2018 года на сумму почти 1,8 миллионов рублей.
Устанавливаются все обстоятельства преступления, расследование дела продолжается, сообщили в
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