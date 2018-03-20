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09:02 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкирии работникам комбината задержали зарплату — 1,8 млн рублей

СК РФ по РБ по материалам Госинспекции труда возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат» по признакам преступления, предусмотренного статьей «Невыплата заработной платы» УК РФ.

По версии следствия, руководство комбината допустило невыплату заработной платы 54 работникам с января по март 2018 года на сумму почти 1,8 миллионов рублей.

Устанавливаются все обстоятельства преступления, расследование дела продолжается, сообщили в пресс-службе Следкома.

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