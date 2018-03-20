На трассах Ростовской области ограничен проезд автобусов

В частности, речь идет об участке от границы с Воронежской областью до Аксайского района.

Помимо этого, в Ростовской области работают 8 мобильных пунктов обогрева. Кроме того, борьбу со стихией осуществляют 70 единиц спецтехники и 125 спасателей, отметили в ведомстве. Изменения погоды отслеживаются в режиме реального времени специалистами дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях.