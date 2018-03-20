На трассах Ростовской области ограничен проезд автобусов
В связи с плохими погодными условиями на федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области вторые сутки действуют ограничения на проезд пассажирских автобусов. Об этом сообщает
В связи с плохими погодными условиями на федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области вторые сутки действуют ограничения на проезд пассажирских автобусов. Об этом сообщает
В частности, речь идет об участке от границы с Воронежской областью до Аксайского района.
Помимо этого, в Ростовской области работают 8 мобильных пунктов обогрева. Кроме того, борьбу со стихией осуществляют 70 единиц спецтехники и 125 спасателей, отметили в ведомстве. Изменения погоды отслеживаются в режиме реального времени специалистами дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях.
Напомним, водителям рекомендуется при движении соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также не мешать работе дорожной техники.
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