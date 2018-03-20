Московские власти тестируют дронов-курьеров
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости.
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости.
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости.
Согласно сообщению, разработанная в технополисе программа позволит дронам работать практически автономно. Оператор должен только заранее создать маршрут, аппарат будет ориентироваться по спутниковой навигации и геометкам на карте маршрута.
«Летательные аппараты с таким программным обеспечением можно использовать на промышленных предприятиях, складах и в крупных магазинах. Они могут пригодиться, например, для срочной доставки мелких грузов и корреспонденции. Один дрон способен поднять груз весом до трех килограммов», — рассказал руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что программное обеспечение установлено на двух десятках коптеров. Их перемещение и подзарядку на специальной станции можно контролировать через планшет, компьютер или смартфон.
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