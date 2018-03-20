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12:44 (мск), источник: РИА Новости

Московские власти тестируют дронов-курьеров

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Дроны-курьеры тестируются в Москве для срочной доставки мелких грузов и корреспонденции, соответствующее программное обеспечение разработали в технополисе «Москва», сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Дроны-курьеры тестируются в Москве для срочной доставки мелких грузов и корреспонденции, соответствующее программное обеспечение разработали в технополисе «Москва», сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Согласно сообщению, разработанная в технополисе программа позволит дронам работать практически автономно. Оператор должен только заранее создать маршрут, аппарат будет ориентироваться по спутниковой навигации и геометкам на карте маршрута.

«Летательные аппараты с таким программным обеспечением можно использовать на промышленных предприятиях, складах и в крупных магазинах. Они могут пригодиться, например, для срочной доставки мелких грузов и корреспонденции. Один дрон способен поднять груз весом до трех килограммов», — рассказал руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что программное обеспечение установлено на двух десятках коптеров. Их перемещение и подзарядку на специальной станции можно контролировать через планшет, компьютер или смартфон.

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