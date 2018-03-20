Сегодня по всей стране ожидается снег, местами мокрый

Днём столбики термометров покажут от минус пяти до нуля градусов, ночью -10.

В ближайшие дни температурный максимум составит от минус трёх до плюс двух градусов. Ночью ожидается минус 12. Синоптики предупреждают, снегопады продолжатся до конца недели.