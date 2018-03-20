Сегодня по всей стране ожидается снег, местами мокрый
Сегодня по всей стране ожидается снег, местами мокрый, на дорогах возможны снежные заносы.
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Сегодня по всей стране ожидается снег, местами мокрый, на дорогах возможны снежные заносы.
Днём столбики термометров покажут от минус пяти до нуля градусов, ночью -10.
До 22 марта по всей стране действует жёлтый код метеоопасности в связи с непогодой.
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