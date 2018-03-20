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09:20 (мск), источник: Publika.md

Сегодня по всей стране ожидается снег, местами мокрый

Сегодня по всей стране ожидается снег, местами мокрый, на дорогах возможны снежные заносы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 70% 757 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Publika.md

Днём столбики термометров покажут от минус пяти до нуля градусов, ночью -10.

В ближайшие дни температурный максимум составит от минус трёх до плюс двух градусов. Ночью ожидается минус 12. Синоптики предупреждают, снегопады продолжатся до конца недели.

До 22 марта по всей стране действует жёлтый код метеоопасности в связи с непогодой.

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