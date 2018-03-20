На Среднем Урале стартует досрочный этап сдачи ЕГЭ: первыми будут география и информатика
Завтра, 21 марта, в Институте развития образования Свердловской области пройдут первые экзамены в рамках досрочного этапа сдачи ЕГЭ.
Завтра, 21 марта, в Институте развития образования Свердловской области пройдут первые экзамены в рамках досрочного этапа сдачи ЕГЭ.
Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, выпускникам предстоит сдать экзамены по географии и информатике и ИКТ. На Среднем Урале для досрочной сдачи информатики зарегистрированы 59 человек, географии — 15. Досрочный экзамен по русскому языку, который состоится 23 марта, планируют сдавать 455 человек.
В общей сложности в 2018 году в Свердловской области для сдачи ЕГЭ зарегистрировались 18 тыс. 132 выпускника. Наиболее популярными экзаменами по выбору традиционно стали математика профильного уровня, обществознание и физика. Досрочный этап сдачи Единого государственного экзамена пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной — с 28 мая по 2 июля.
Ранее сообщалось, что на Среднем Урале потратят почти 28 млн руб. за видеонаблюдение во время ЕГЭ.
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