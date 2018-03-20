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09:11 (мск), источник: ivbg.ru

Выборг и самый проблемный его район соединит новый путепровод

Проектной документацией предусмотрено возведение 134-метрового путепровода с одной полосой для движения в каждую сторону.

Источник: РИА "Новости"

По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, путепровод в промышленной зоне Лазаревка в Выборге, которая в настоящее время отделена от города железной дорогой, построят с помощью средств областного бюджета, сообщили ivbg.ru в пресс-службе ведомства.

Соглашение, заключенное между администрацией города и комитетом по дорожному хозяйству региона, предусматривает поступление первого транша субсидий в размере 65 млн рублей на строительство объекта в 2018 году. Общая стоимость работ оценивается в почти в полмиллиарда рублей. Предполагается, что строительство путепровода завершится в течение трех лет.

«Мы приступили к решению одной из наиболее важных транспортных проблем Выборга, о чем нас просили как выборжане, так и представители бизнеса. После реализации проекта доставка грузов, проезд автобусов и личного автотранспорта будут осуществляться непрерывно, что, наверняка, даст возможность Лазаревке развиваться более интенсивно», — подчеркнул губернатор Александр Дрозденко.

Новый виадук позволит полностью решить вопрос выезда из микрорайона: из-за постоянного движения грузовых и пассажирских поездов «Ласточка» и «Аллегро» на действующем железнодорожном переезде постоянно возникают очереди из автомобилей.

Проектной документацией предусмотрено возведение 134-метрового путепровода с одной полосой для движения в каждую сторону. Расчетная скорость движения автомобилей по виадуку составит 50 километров в час, интенсивность — до четырех тысяч машин в сутки.

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