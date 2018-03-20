Выборг и самый проблемный его район соединит новый путепровод
Проектной документацией предусмотрено возведение 134-метрового путепровода с одной полосой для движения в каждую сторону.
Проектной документацией предусмотрено возведение 134-метрового путепровода с одной полосой для движения в каждую сторону.
По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, путепровод в промышленной зоне Лазаревка в Выборге, которая в настоящее время отделена от города железной дорогой, построят с помощью средств областного бюджета, сообщили ivbg.ru в
Соглашение, заключенное между администрацией города и комитетом по дорожному хозяйству региона, предусматривает поступление первого транша субсидий в размере 65 млн рублей на строительство объекта в 2018 году. Общая стоимость работ оценивается в почти в полмиллиарда рублей. Предполагается, что строительство путепровода завершится в течение трех лет.
«Мы приступили к решению одной из наиболее важных транспортных проблем Выборга, о чем нас просили как выборжане, так и представители бизнеса. После реализации проекта доставка грузов, проезд автобусов и личного автотранспорта будут осуществляться непрерывно, что, наверняка, даст возможность Лазаревке развиваться более интенсивно», — подчеркнул губернатор Александр Дрозденко.
Новый виадук позволит полностью решить вопрос выезда из микрорайона:
Проектной документацией предусмотрено возведение 134-метрового путепровода с одной полосой для движения в каждую сторону. Расчетная скорость движения автомобилей по виадуку составит 50 километров в час, интенсивность — до четырех тысяч машин в сутки.
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