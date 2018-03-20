Секреты для гурманов и туристов: в Ташкенте открыли новую вкусную площадку
Центр
Центр
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Ташкенте накануне открылся Центр
Центр
Планируется, что здесь ежедневно будут проводиться кулинарные
Как рассказал директор туристической компании Yasmina Tour Саидахмад Рубаев, идею по созданию данного центра подсказали сами туристы. Ведь любой тур по республике включает в себя знакомство с уникальной узбекской кухней.
«Мы их кормим в прекрасных ресторанах, вкусных местах и они часто задают один и тот же вопрос: а дома как вы кушаете
По его словам, центр
«Многие наши гости, к примеру, из стран СНГ, часто говорят нам, что сами готовят плов у себя дома. А когда мы здесь предлагаем им узбекский плов, они говорят, что он совсем другой. То есть, у туристов появится возможность сравнивать», — пояснил Раубаев.
Центр не предназначен только для иностранных туристов, сюда смогут приезжать и сами узбекистанцы, чтобы угостить друзей, коллег по работе. Так сказать, похвастаться своими кулинарными способностями.
Кроме этого, здесь будут возрождаться некоторые рецепты традиционных блюд. К примеру, ошпазы будут делиться секретами малоизвестных рецептов плова. А их, по словам Саидахмада Раубаева, существует более шестидесяти.
В день открытия центра
Как отметил Сергей Данилов, эксперт по вопросам международного туризма, автор проекта «Вкусный Узбекистан», современный туризм — это туризм впечатлений. И в этом плане кулинария, гастрономия, а также виноделие — та самая часть, где туристы могут набраться впечатлений в процессе своего непосредственного участия.
«В гастрономическом туризме еда не главная цель, главное — обычаи и традиции, с которыми все это сделано», — подчеркнул он.
В этот вечер Сергей Данилов делился с гостями секретами приготовления блюда казан
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