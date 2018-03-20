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09:36 (мск), источник: Sputnik

Секреты для гурманов и туристов: в Ташкенте открыли новую вкусную площадку

Центр мастер-классов ежедневно будет проводить кулинарные мастер-классы от признанных шеф-поваров страны, где туристы смогут поучаствовать в приготовлении популярных национальных блюд узбекской кухни.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Ташкенте накануне открылся Центр мастер-классов по национальным блюдам Узбекистана. Здесь туристы смогут не только попробовать известные узбекские блюда, но и сами их приготовить. Изюминкой центра станут и уникальные старинные рецепты, которые тут намерены возрождать.

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Центр мастер-классов по национальным блюдам Узбекистана создан на базе ресторана «Боги-Эрам» при поддержке Государственного комитета по развитию туризма. Его деятельность, в целом, направлена на развитие нового для страны вида туризма — гастрономического.

Планируется, что здесь ежедневно будут проводиться кулинарные мастер-классы от признанных шеф-поваров страны, где туристы и гости непосредственно смогут наблюдать за процессом и участвовать в приготовлении популярных национальных блюд узбекской кухни.

Как рассказал директор туристической компании Yasmina Tour Саидахмад Рубаев, идею по созданию данного центра подсказали сами туристы. Ведь любой тур по республике включает в себя знакомство с уникальной узбекской кухней.

«Мы их кормим в прекрасных ресторанах, вкусных местах и они часто задают один и тот же вопрос: а дома как вы кушаете сами-то? И мы решили им это показать, создать такое место, в котором в дружеской обстановке можно было бы самим приготовить», — отметил он.

По его словам, центр мастер-классов создан для того, чтобы можно было посмотреть, как какое-то конкретное блюдо готовится именно в Узбекистане.

«Многие наши гости, к примеру, из стран СНГ, часто говорят нам, что сами готовят плов у себя дома. А когда мы здесь предлагаем им узбекский плов, они говорят, что он совсем другой. То есть, у туристов появится возможность сравнивать», — пояснил Раубаев.

Центр не предназначен только для иностранных туристов, сюда смогут приезжать и сами узбекистанцы, чтобы угостить друзей, коллег по работе. Так сказать, похвастаться своими кулинарными способностями.

Кроме этого, здесь будут возрождаться некоторые рецепты традиционных блюд. К примеру, ошпазы будут делиться секретами малоизвестных рецептов плова. А их, по словам Саидахмада Раубаева, существует более шестидесяти.

В день открытия центра мастер-классов по национальным блюдам Узбекистана гостей ждала яркая, красочная и насыщенная шоу-программа, посвященная весеннему празднику Навруз. В течение дня туроператоры, журналисты и другие приглашенные гости готовили плов, сумаляк, зеленую самсу. Одновременно проводился марафон кулинарных мастер-классов с участием маститых ошпазов, шеф-поваров и ведущих специалистов отрасли туризма.

Как отметил Сергей Данилов, эксперт по вопросам международного туризма, автор проекта «Вкусный Узбекистан», современный туризм — это туризм впечатлений. И в этом плане кулинария, гастрономия, а также виноделие — та самая часть, где туристы могут набраться впечатлений в процессе своего непосредственного участия.

«В гастрономическом туризме еда не главная цель, главное — обычаи и традиции, с которыми все это сделано», — подчеркнул он.

В этот вечер Сергей Данилов делился с гостями секретами приготовления блюда казан жигар-кабоб. А потом всю ночь участники доводили до готовности традиционный сумаляк, который увидел свет с первыми лучами солнца.

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