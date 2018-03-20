Собака-динозавр: самый большой щенок в мире

Евфрат (собака-девочка) в 9 месяцев весит больше, чем средний человек, — 80 кг, ее высота, если встанет на задние лапы, — 1,8 м. Пес может оказаться самым большим щенком в мире. Она ест восемь чашек корма день.

Огромная Евфрат была выведена, чтобы возродить доисторическую месопотамскую молосскую собаку, исчезнувшую 7000 лет назад. Теперь породу будут называть американская молосская собака. Она стоит $5000 и была самой большой из помета сообщает Daily Mail.