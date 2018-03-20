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12:37 (мск), источник: Моя Планета

Собака-динозавр: самый большой щенок в мире

Щенок высотой почти 2 м — кинологи возрождают породу собак-монстров, исчезнувших 7000 лет назад.

Евфрат (собака-девочка) в 9 месяцев весит больше, чем средний человек, — 80 кг, ее высота, если встанет на задние лапы, — 1,8 м. Пес может оказаться самым большим щенком в мире. Она ест восемь чашек корма день.

Огромная Евфрат была выведена, чтобы возродить доисторическую месопотамскую молосскую собаку, исчезнувшую 7000 лет назад. Теперь породу будут называть американская молосская собака. Она стоит $5000 и была самой большой из помета сообщает Daily Mail.

Владелец Джаред Хоусер из Солт-Лейк-Сити рассказал, что люди часто принимают этого щенка за взрослого пса. Он сказал, что они поискали через интернет, звонили в Книгу рекордов Гиннесса, общались с другими заводчиками, но не нашли информации, что есть собака, которая в таком возрасте была бы такой же большой. По характеру Евфрат — очень нежная и заботливая, готова защитить хозяина от любой опасности.

Как сообщала «Моя Планета», китайский фермер принял медвежонка за щенка.

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