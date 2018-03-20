БК «Иркут» на выезде проиграл лидеру Суперлиги-1 «Самаре»

Баскетболисты «Иркута» потерпели поражение в очередном матче Суперлиги-1. На выезде наши парни уступили лидеру сезона «Самаре» со счетом 68:76.

Хозяева паркета с первых минут матча вырвались вперед на 6 очков, но вскоре иркутянам удалось наверстать отставание. Первая же четверть закончилась победой самарцев 22:12. Несмотря на то что во втором отрезке у «оранжево-черных» начали получаться точные трехочковые броски, «Самара» по-прежнему держала соперников на расстоянии до 15 очков. Перед большим перерывом на табло горели цифры, которые радовали хозяев — 42:28.

— В третьем отрезке иркутяне мало-помалу начали сокращать отрыв. К заключительной встрече «Иркут» проигрывал те же 10 очков, что и в первые десять минут — 59:49, — сообщили в пресс-службе «Иркута».

На расстояние всего пяти результативных баллов иркутянам удалось подобраться к самарцам в четвертой четверти. Заключительные минуты матча проходили в обоюдоострой борьбе, но нервы крепче оказались у хозяев площадки, которые уверенно довели дело до победы .