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09:04 (мск), источник: Комсомольская правда

БК «Иркут» на выезде проиграл лидеру Суперлиги-1 «Самаре»

Иркутские баскетболисты пока находятся на 8 месте в таблице.

Баскетболисты «Иркута» потерпели поражение в очередном матче Суперлиги-1. На выезде наши парни уступили лидеру сезона «Самаре» со счетом 68:76.

Хозяева паркета с первых минут матча вырвались вперед на 6 очков, но вскоре иркутянам удалось наверстать отставание. Первая же четверть закончилась победой самарцев 22:12. Несмотря на то что во втором отрезке у «оранжево-черных» начали получаться точные трехочковые броски, «Самара» по-прежнему держала соперников на расстоянии до 15 очков. Перед большим перерывом на табло горели цифры, которые радовали хозяев — 42:28.

— В третьем отрезке иркутяне мало-помалу начали сокращать отрыв. К заключительной встрече «Иркут» проигрывал те же 10 очков, что и в первые десять минут — 59:49, — сообщили в пресс-службе «Иркута».

На расстояние всего пяти результативных баллов иркутянам удалось подобраться к самарцам в четвертой четверти. Заключительные минуты матча проходили в обоюдоострой борьбе, но нервы крепче оказались у хозяев площадки, которые уверенно довели дело до победы .

Следующие матчи «Иркут», который пока находится на 8 месте в таблице, также проведет на выезде. 22 и 23 марта наши баскетболисты сыграют с «Рязанью».

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