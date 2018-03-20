БК «Иркут» на выезде проиграл лидеру Суперлиги-1 «Самаре»
Иркутские баскетболисты пока находятся на 8 месте в таблице.
Иркутские баскетболисты пока находятся на 8 месте в таблице.
Баскетболисты «Иркута» потерпели поражение в очередном матче Суперлиги-1. На выезде наши парни уступили лидеру сезона «Самаре» со счетом 68:76.
— В третьем отрезке иркутяне
На расстояние всего пяти результативных баллов иркутянам удалось подобраться к самарцам в четвертой четверти. Заключительные минуты матча проходили в обоюдоострой борьбе, но нервы крепче оказались у хозяев площадки, которые уверенно довели дело до победы .
Следующие матчи «Иркут», который пока находится на 8 месте в таблице, также проведет на выезде. 22 и 23 марта наши баскетболисты сыграют с «Рязанью».
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