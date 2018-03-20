Заболеваемость ОРВИ среди взрослых выросла на 42% в Челябинской области

Источник: РИА "Новости"

После мартовских праздников в Челябинской области значительно вырос уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) — такие данные во вторник, 20 марта, публикует региональный Роспотребнадзор, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

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С 12 по 18 марта медики зарегистрировали 32 тыс. случаев ОРВИ, показатель заболеваемости составил 97 на 10 тыс. населения, что выше уровня предыдущей недели на 32%. Рост заболеваемости отмечен по всем возрастным группам, максимальный — 42% — среди взрослых. «Ситуация неэпидемическая, однако уровень заболеваемости превышает пороговый на 9%», — говорится в сообщении.

Прирост заболеваемости связывают с увеличением обращаемости за медицинский помощью после праздничных дней.