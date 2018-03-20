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09:34 (мск), источник: Вести - Омск

Большая вода может затопить 34 участка в 18 районах Омской области

Под угрозой затопления во время паводка дороги в Знаменском, Шербакульском, Горьковском и Исилькульском районах.

В связи с этим ремонтно-строительные управления заготовили более 50 тысяч тонн песка и щебня, а также 350 погонных метров водопропускных труб.

Особое внимание будет уделено деревянным мостам и ледовым переправам. Последние начнут закрывать на следующей неделе.

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