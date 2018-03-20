Большая вода может затопить 34 участка в 18 районах Омской области
Под угрозой затопления во время паводка дороги в Знаменском, Шербакульском, Горьковском и Исилькульском районах.
Под угрозой затопления во время паводка дороги в Знаменском, Шербакульском, Горьковском и Исилькульском районах.
В связи с этим
Особое внимание будет уделено деревянным мостам и ледовым переправам. Последние начнут закрывать на следующей неделе.
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