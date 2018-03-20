Возле станции метро «Горьковская» введут одностороннее движение
Это произойдет 8 апреля.
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Это произойдет 8 апреля.
Возле станции метро «Горьковская» введут одностороннее движение. Об этом сообщают в
Ранее стало известно, что с 25 марта по 3 апреля закроют движение по Малой Зелениной улице в створе Корпусной улицы.
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