Возле станции метро «Горьковская» введут одностороннее движение. Об этом сообщают в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры. С 8 апреля власти введут одностороннее движение от Кронверкской набережной до Кронверкского проспекта — на территории Александровского парка.