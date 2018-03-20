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09:25 (мск), источник: Publika.md

Рейтинг счастья: Молдаване счастливее, чем украинцы

Молдаване счастливее, чем украинцы, но менее счастливы, чем русские и румыны.

Наша страна расположилась на 67 позиции в рейтинге стран мира по уровню счастья, который составил Колумбийский университет под эгидой ООН.

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Соседняя Румыния занимает 52 строчку, на семь пунктов ниже расположилась Россия. Между тем Украина обосновалась на 138 месте. Эксперты связывают это с военным конфликтом на востоке страны.

Наиболее счастливыми считаются жители северных государств. В тройку лидеров вошли Финляндия, Норвегия и Дания.

Замыкают список Южный Судан, Центральноафриканская Республика и Республика Бурунди. При составлении рейтинга учитывались уровень ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, стабильность семей, гарантии занятости, уровень коррупции и другие показатели. В 2018 году исследование охватило 156 стран.

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