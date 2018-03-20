Рейтинг счастья: Молдаване счастливее, чем украинцы

Наша страна расположилась на 67 позиции в рейтинге стран мира по уровню счастья, который составил Колумбийский университет под эгидой ООН.

Соседняя Румыния занимает 52 строчку, на семь пунктов ниже расположилась Россия. Между тем Украина обосновалась на 138 месте. Эксперты связывают это с военным конфликтом на востоке страны.



Наиболее счастливыми считаются жители северных государств. В тройку лидеров вошли Финляндия, Норвегия и Дания.



Замыкают список Южный Судан, Центральноафриканская Республика и Республика Бурунди. При составлении рейтинга учитывались уровень ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, стабильность семей, гарантии занятости, уровень коррупции и другие показатели. В 2018 году исследование охватило 156 стран.