Мэрия Канска заплатила 10 млн рублей за нечищеные дороги
Два месяца улицы города не чистились от снега.
Два месяца улицы города не чистились от снега.
Мэрия Канска заплатила около 10 миллионов рублей за невыполненные работы по уборке снега. Этот факт выявила Канская межрайонная прокуратура.
Согласно проверке, зимой этого года улицы города не убирались два месяца. За данное нарушение администрация Канска заплатила около 10 миллионов рублей. В прокуратуре считают, что такая ситуация могла возникнуть
Для устранения выявленных нарушений и привлечения виновных должностных лиц к ответственности главе Канска и директору ООО «ПТС РД» внесены представления.
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